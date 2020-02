Der Chef des Konzerns sagt, dass der Streetscooter im letzten Jahr rund 100 Millionen Euro Verlust gemacht hat. Die Post hatte schon länger versucht einen Käufer zu finden. Trotzdem will das Unternehmen die eigene Fahrzeug-Flotte wie geplant auf Elektroantrieb umstellen. Bisher sind 11.000 Streetscooter bei der Post unterwegs.

Was das Prodkutions-Aus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet, wollte der Konzernchef nicht sagen. Der Streetscooter wird im Moment noch in zwei Werken in Nordrhein-Westfalen produziert.