In Paris und vielen anderen französischen Städten stapelt sich seit einer guten Woche der Müll - das stinkt und zieht Ratten an.

In Paris sammeln sowohl private als auch städtische Betriebe den Müll ein. Aktuell sind vor allem die Viertel betroffen, in denen die städtische Müllabfuhr im Einsatz ist. Aber die Streiks behindern auch die Entsorgung des Mülls, da drei Müllverbrennungsanlagen rund um Paris ebenfalls blockiert werden.

Die Besitzerin eines Straßencafés berichtet der Nachrichtenagentur AFP, dass durch die Müllberge viele Ratten in der Stadt unterwegs sind. Auch internationale Touristinnen und Touristen wundern sich über volle Mülleimer und Plastik-Müllsäcke, die sich immer weiter auftürmen und teilweise aufplatzen. Regenschauer am Wochenende haben den Unrat durchnässt und den Gestank verstärkt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron plant, das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Gerade Menschen in beschwerlichen Berufen macht das zu schaffen. Dazu zählen auch die Beschäftigten der Müllabfuhr, die aktuell mit 57 in Rente gehen können. Nach der Reform müssen sie bis 59 arbeiten.



Am Mittwoch (15.03.2023) soll sich der Vermittlungsausschuss mit dem Gesetzentwurf befassen. Die Regierung hofft auf eine endgültige Abstimmung am Donnerstag (16.03.2023).