Aus Sorge vor Spionage sperrt auch Kanada den chinesischen Hersteller Huwaei mit seiner 5G-Technik aus.

Unternehmen, die schon die 5G-Technik von Huawei installiert haben, müssen sie bis Ende 2027 wieder abbauen. Auch der chinesische Ausrüster ZTE darf sich nicht am 5G-Netzaufbau beteiligen.

Kanada schließt sich damit der Linie der USA an, die schon letztes Jahr einen solchen Bann für Huawei und ZTE beschlossen hatten. Die USA behaupten, China könne über die 5G-Technik etwa von Huawei Spionage betreiben. Aus dem Grund schließen auch Großbritannien, Australien und Neuseeland die chinessichen Firmen vom 5G-Markt aus. In Deutschland wird Huawei die Beteiligung am 5G-Netz nicht pauschal verwehrt - es gelten aber strenge Regeln.