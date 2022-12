Für Teleskope ist es auf der Erde fast überall zu hell.

Laut einem Wissenschaftsteam aus Italien ist an drei Viertel der Standorte Lichtverschmutzung ein Problem. Für die Studie wurden 28 große Observatorien weltweit untersucht. Nur sechs davon liegen noch in völliger Dunkelheit. Zu ihnen gehören unter anderem die Teleskope auf dem Mauna Kea auf Hawaii und die Europäische Südsternwarte in Chile.

Überall anders kann künstliches Licht den Blick ins All trüben, erzeugt von Straßen, Städten und Industrieanlagen. Diese sorgen nicht nur für direktes Licht wie zum Beispiel den Lichtkegel eines Autoscheinwerfers; sondern auch für Streulicht, das den Himmel erhellt.

Laut Forschenden ist der Streulicht-Anteil am Nachthimmel nicht nur für zwei Drittel der Teleskope so hoch, dass sie über dem Grenzwert für Lichtverschmutzung liegt. Auch ein Großteil der Weltbevölkerung kennt dadurch keinen richtig dunklen Nachthimmel mehr.