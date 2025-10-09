Im ersten Halbjahr 2025 gab es weltweit zum ersten Mal mehr Strom aus erneuerbaren Energien als aus klimaschädlicher Kohle.

Zu dem Ergebnis kommen zwei unabhängige Berichte: einer vom Klima-Think-Tank Ember und einer von der Internationalen Energieagentur.

Wer mehr und wer weniger verbraucht

Dem Ember-Bericht zufolge haben vor allem China und Indien ihre Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen gesteigert - während die USA und Europa wieder mehr auf fossile Brennstoffe gesetzt haben.

Das deckt sich mit dem Bericht der Internationalen Energieagentur. Darin steht außerdem, dass die erneuerbaren Energien in China und Indien weiter wachsen werden - und dass in Zukunft voraussichtlich auch in Südostasien und Ländern wie Saudi-Arabien oder Pakistan mehr Solarenergie genutzt werden wird.