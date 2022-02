Strom mithilfe von Wasserkraft zu gewinnen, schont das Klima.

Es hat aber Folgen für die Natur. Jeder fünfte Fisch, der in eine Wasserkraft-Turbine gerät, wird tödlich verletzt. Das berichtet ein Forscherteam aus Deutschland im Magazin Conservation Biology. Die Wissenschaftler haben Daten aus Feldversuchen an über 122 Wasserkraftwerken in 15 Ländern analysiert. Besonders durch Turbinen gefährdet sind demnach wandernde Fischarten wie Lachse, Störe und Aale. Je größer ein Fisch, desto größer das Risiko.

Langsame Turbinen sind weniger gefährlich

Weniger Verluste gibt es bei langsam drehenden Turbinen und bei Kraftwerken mit Fischwanderhilfen, die es den Tieren erlauben, Ausweichrouten zu wählen. Allein in Europa erzeugen 21.000 Anlagen Strom aus Wasser. Weitere 8.500 sind laut dem Forschungsteam geplant.