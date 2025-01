Am Neujahrstag haben die erneuerbaren Energien in Deutschland offenbar mehr Strom erzeugt, als Verbraucherinnen und Verbraucher benötigen.

Der Spiegel hat sich Daten der Bundesnetzagentur und des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme angeguckt. Demnach lag der Ökostrom-Anteil am Verbrauch gestern zwischenzeitlich bei etwa 125 Prozent. Es sei möglich, dass der Wert auch für den gesamten Tag über der 100-Prozent-Marke liegt - das ist laut dem Bericht in Deutschland bisher selten vorgekommen. Sprich: Es ist eine Ausnahme, dass die Erneuerbaren über einen ganzen Tag lang mehr Strom bereitstellen, als benötigt wird. Am Neujahrstag hat ein Sturm über Norddeutschland aber dafür gesorgt, dass die Windkraftanlagen auf Hochtouren liefen. Zur Tagesmitte lieferten dann Solaranlagen große Mengen Strom dazu.

Zurzeit kommt der Ausbau der Erneuerbaren gut voran - vor allem im Bereich Solarenergie. Letztes Jahr kam 54 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien - ein Rekordwert. Die Tendenz ist steigend.