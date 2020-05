Im ersten Quartal dieses Jahres hat der Anteil erneuerbarer Energien an der eingespeisten Strommenge erstmals konventionelle Energieträger wie Kohle oder Atomstrom übertroffen.

Das Statistische Bundesamt sagt, dass zwischen Januar und März gut 72 Milliarden Kilowattstunden Ökostrom eingespeist wurden - was einen Anteil von knapp über der Hälfte am Strommix in Deutschland ausgemacht hat.

Am meisten stieg dabei der Stromanteil aus Windenergie - was am besonders windigen Wetter am Anfang des Jahres lag. Mit einem Anteil von mehr als einem Drittel war die Windkraft in diesem Zeitraum auch zum ersten Mal wichtigster Energieträger überhaupt - noch vor Kohle und Erdgas.

Am meisten zurück ging die Einspeisung von Kohlestrom - dieser Anteil sank um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.