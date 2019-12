Ab dem Jahreswechsel müssen Millionen Menschen in Deutschland mehr für ihren Strom zahlen.

Laut dem Vergleichs- und Vermittlungs-Portals Verivox wollen mehr als 500 der 820 örtlichen Strom-Versorger ihre Preise erhöhen - und zwar im Schnitt um 6 Prozent.

Ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden muss demnach mit zusätzlichen Kosten von rund 71 Euro pro Jahr rechnen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist Haushaltsstrom nirgendwo in Europa so teuer wie in Deutschland.