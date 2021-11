Tatsächlich werden sie in Echt aber auch immer seltener. Nach Angaben des Bundeskriminalamts ist die Zahl der Banküberfälle in den letzten rund 30 Jahren um 95 Prozent zurückgegangen - von gut 1600 Überfällen 1993 auf 80 Überfälle letztes Jahr.

Nach Einschätzung der Polizei lohnen sich Banküberfälle für Kriminelle nicht mehr.

Dazu könnte neben dem technischen Fortschritt in den Banken beigetragen haben, dass es mittlerweile viel weniger Filialen gibt und dass in den Banken oft nicht mehr so viel Bargeld gelagert wird. Außerdem gelingt es der Polizei nach eigenen Angaben, drei Viertel aller Überfälle aufzuklären.