Demnach lernen vor allem mehr Menschen in unseren Nachbarländern Deutsch. Also in Dänemark, Niederlande, Tschechische Republik und Frankreich. Laut der Studie ist Polen das Land, in dem die meisten Menschen Deutsch lernen. Nämlich 1,9 Millionen.



Besonders stark ist das Interesse an der deutschen Sprache in Afrika gestiegen - und auch in Asien, da vor allem in China werde die Nachfrage größer.



In den USA geht der Trend in die andere Richtung - dort ist die Zahl der Lernenden um 15 Prozent gesunken.