Das steht in einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Demzufolge lag der Anteil der Sozialhilfeempfänger 2016 bundesweit bei gut 10 Prozent, in den Großstädten dagegen bei 14 Prozent - also etwa vier Prozentpunkte höher.

Dabei hat sich die Armutsquote in den einzelnen Städten in den letzten zehn Jahren unterschiedlich entwickelt. In zwei Drittel der Großstädte ist der Anteil der Sozialhilfeempfänger gestiegen oder mindestens gleich geblieben, in einem Drittel dagegen gefallen.

Unter den Städten, in denen die Armut zugenommen hat, sind 13 Großstädte im Ruhrgebiet. Die Autoren erklären das mit dem Strukturwandel dort. In allen zehn ostdeutschen Großstädten ist der Anteil der Sozialhilfeempfänger im gleichen Zeitraum dagegen gesunken.