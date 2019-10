Eine Studie aus Großbritannien hat jetzt ergeben, dass viele Briten und Britinnen das offenbar in Ordnung finden - zumindest im Streit über den Brexit. Diese Haltung herrscht demnach sowohl im Pro- als auch im Contra-Brexit-Lager vor.

So gaben unter den Brexit-Anhängern in England und Wales jeweils rund 70 und in Schottland 60 Prozent der Befragten an, dass Gewalt gegen Abgeordnete ein Preis sei, der sich zu zahlen lohne, wenn es um den EU-Austritt gehe.

Äuch die Brexit-Gegner akzeptieren Gewalt - wenn auch etwas weniger: 58 Prozent von ihnen waren in England dafür, 53 Prozent in Schottland und 56 Prozent in Wales.

Im Brexit-Streit wurden schon eine Reihe von Politikerinnen und Politikern bedroht. Die Labour-Abgeordnete Jo Cox wurde kurz vor dem Referendum wegen ihres Standpunktes von einem Mann auf offener Straße getötet.

Erstellt haben die Studie Forschende der Universitäten Cardiff und Edinburgh. Sie basiert auf Daten einer repräsentativen YouGov-Umfrage. Dafür wurden in England 1594 Menschen befragt, in Wales 1503 und in Schottland 1006.