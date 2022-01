Eine vierte Corona-Impfdosis bringt offenbar kaum zusätzlichen Schutz vor der Omikron-Variante des Virus.

Eine klinische Studie mit den Impfstoffen von Pfizer/Biontech und Moderna zeigte, dass eine vierte Dosis zwar die Zahl der Antikörper verfünffachte. Nach Angaben des größten Krankenhauses in Israel, der Sheba-Klinik nahe Tel Aviv, schützen die Vakzine aber weniger vor einer Ansteckung als es bei früheren Virus-Varianten der Fall war. Für die Studie hatten Ende Dezember rund 270 Pflegekräfte eine vierte Impfung bekommen.

In Israel sind knapp 540.000 Menschen ab 60 oder mit einem geschwächten Immunsystem bereits zum vierten Mal geimpft worden. In den vergangenen Tagen verzeichnete Israel trotzdem Rekordwerte bei den Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle ist aber niedrig. Die Krankenhäuser sind nicht an der Grenze ihrer Behandlungskapazitäten.