Wie sieht die Erde tief in ihrem Innersten aus?

In der Wissenschaft geht man davon aus, dass unter dem flüssigen Erdmantel ein Kern ist, dessen äußerste flüssige Schicht einen harten Ball aus einem Eisen-Nickel-Gemisch umfasst. Eine Forscherin aus Australien hat mit ihrem Team alte Daten ausgewertet und neue seismische Messungen gemacht. Dabei werden Wellen ins Erdinnere geschickt und gemessen, wie sie reflektiert werden.

In ihrer Studie schreiben die Forschenden jetzt, dass der innere Erdkern wahrscheinlich auch noch mal aus verschiedenen Strukturen besteht, dass es also ein tiefstes Inneres des Erdkerns gibt, das zwar fest ist, sich aber strukturell trotzdem vom Rest des Eisen-Nickel-Kerns unterscheidet. Hinweise darauf hatte es schon in früheren Studien gegeben, allerdings war laut den Forschenden die Datenlage bis jetzt nicht klar genug.