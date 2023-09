Laut einer Studie sind weltweit fast zwei Drittel aller Korallenriffe überfischt.

An der Studie haben unter anderem die Harvard University und das Bremer Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung mitgearbeitet. Demnach werden mehr Fische aus den Meeren geholt, als auf natürlich Art neu wieder dazukommen. Von den Studienmachern und -macherinnen heißt es, dass die Fischbestände in fast jedem zehnten befischten Riff schon zusammengebrochen sind. Sie fordern, ein besseres Fischerei-Management und eine Limitierung der Fangmengen. Den Fischfang an Riffen komplett zu stoppen, halten sie nicht für nötig. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "Nature Communications" veröffentlicht. Daten zu Fischbeständen an mehr als 2000 Riffen wurden ausgewertet.