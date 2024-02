Die finnische Fluggesellschaft Finnair will jetzt ihre Fluggäste wiegen - zusammen mit dem Gepäck.

Im Flughafen in der Hauptstadt Helsinki wurden dafür Waagen aufgestellt. Das ist aber freiwillig - und im Rahmen einer Studie. Die Airline will besser bestimmen, wie viel Flugzeuge geladen haben. Das ist zum Beispiel wichtig für die Treibstoff-Menge. Bislang ist es so, dass Passagiere mit einem Durchschnittsgewicht berechnet werden und nicht individuell.

Finnair verspricht, dass die Daten nicht veröffentlicht werden oder mit den persönlichen Daten im System verbunden werden. Das Gewicht soll außerdem auch keine Auswirkungen zum Beispiel auf den Flugpreis haben.

Letztes Jahr haben auch Airlines in Neuseeland und Asien angefangen, ihre Passagiere zu wiegen.