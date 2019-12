Frauen in der Forschung sind mit so etwas zurückhaltender und benutzen seltener Wort wie "excellent", berichtet ein internationales Team um Fachmagazin The BMJ. Das Team hat über 100.000 Veröffentlichungen analysiert und unter anderem festgestellt: Die Beschreibung "novel" - also "neu" - für die Studienergebnisse wird 59 Prozent häufiger genutzt, wenn entweder der Erstautor oder der zuletzt genannte männlich sind. Die zuerst genannte Person leitet meistens die Forschungsgruppe, die zuletzt genannte hat oft das meiste zu der Veröffentlichung beigetragen.

Die positive Beschreibung der eigenen Studie hat Auswirkungen auf die Forschungsgelder: Denn diese Studien werden in der Regel öfter zitiert, bekommen also mehr Aufmerksamkeit. Und dadurch erhalten die beteiligten dann oft mehr Gelder für ihre Arbeit.