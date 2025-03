Wenn Frauen verheiratet sind, verdienen sie weniger Geld.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Münchner ifo-Instituts und der Universität Oslo. Für die Studie wurden Rentenversichersungsdaten aus Deutschland ausgewertet. Die Zahlen zeigen, dass das Arbeitseinkommen von Frauen nach einer Heirat im Schnitt um 20 Prozent sinkt. Grund dafür ist, dass sie weniger arbeiten oder ganz damit aufhören. Bei Männern verringert sich das Einkommen nicht. Laut der Untersuchung werden die Einkommensunterschiede in der Ehe auch unabhängig von der Geburt von Kindern größer.

Die Forschenden sagen, dass Fehlanreize im Steuersystem ein Grund dafür sind, dass Frauen nach der Hochzeit weniger arbeiten. Ein weiterer: die Geschlechterrollen. So hätten etwa Frauen, die in Ostdeutschland mit moderneren Rollenbildern aufgewachsen sind, einen geringeren Einkommensrückgang in der Ehe als Frauen mit traditionellen Geschlechterrollen in Westdeutschland.