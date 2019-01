Ausgehend von dieser Erkenntnis haben 37 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 16 Ländern neue Empfehlungen vorgelegt. Demnach sollten Menschen in Industrieländern ihren Fleisch- und Zuckerkonsum um die Hälfte reduzieren und doppelt so viel Gemüse, Früchte und Nüsse essen wie bisher. Vor allem Kinder in ärmeren Ländern bräuchten dagegen mehr Fleisch.

Win-Win-Situation für Mensch und Planet

Der Studie zufolge sind eine Milliarde Menschen schlecht ernährt, während zwei Milliarden an Krankheiten wie Diabetes leiden, die mit falscher oder schlechter Ernährung zusammenhängen. Auf der anderen Seite stammt etwa ein Viertel aller Treibhausgase aus der Nahrungsproduktion, vor allem aus der Rinderhaltung.