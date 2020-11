Gewaltbereite rechtsextreme Gruppen vernetzen sich seit einigen Jahren immer stärker über Landesgrenzen hinweg.

Das ist das Ergebnis einer Studie im Auftrag des Auswärtigen Amtes, über die die Zeitung Die Welt berichtet. In der Studie wurden die Verbindungen von gewaltorientierten Rechtsextremen in Deutschland, den USA, Frankreich und Großbritannien und in zwei skandinavischen Ländern untersucht. Seit 2014 ist demnach eine neue führerlose, transnationale Bewegung entstanden, die zunehmend Gewalt anwendet.

Rechtsextreme nutzen laut deStudie außerdem die Corona-Pandemie, um regierungsfeindliche Verschwörungsmythen auszubauen. Außenminister Heiko Maas will das Thema jetzt in der EU und in der Uno besprechen. Eigentlich sollte es auf EU-Ebene längst einen Lagebericht zu gewaltbereiten Rechtsextremen geben - der fehlt aber weiterhin, weil sich die Länder laut Bundesregierung noch nicht auf eine gemeinsamene Definition von gewaltbereitem Rechtsextremismus einigen konnten.