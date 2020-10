Halbe Million Mädchen weltweit von Zwangsehe bedroht

Eine halbe Million Mädchen ist möglicherweise von einer Zwangsheirat bedroht.

In einem Save-the-Children-Bericht heißt es, dass Familien auf der ganzen Welt durch die Corona-Pandemie in Armut getrieben worden sind. Eltern hätten das Gefühl, keine andere Alternative zu haben, als ihre Töchter an ältere Männer zu verheiraten. Die Organisation geht davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren 2,5 Millionen Minderjährige zwangsverheiratet werden könnten.

In dem Bericht steht, dass vor allem Mädchen in Südasien gefährdet sind, gefolgt von West- und Zentralkafrika.