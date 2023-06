Umweltfaktoren wie das Wetter könnten Einfluss darauf haben, wie erfolgreich ein Popsong wird.

Das ist das Ergebnis einer Studie eines internationalen Forschungsteams, an dem auch das Max-Plank-Institut in Frankfurt beteiligt war. Mit einem maschinellen Verfahren haben die Forschenden mehr als 23 000 Lieder analysiert und ihre Platzierung in den britischen Charts. Untersucht wurde der Zeitraum von 1953 bis 2019. Alle diese Faktoren wurden in Beziehung zur Jahreszeit gesetzt.

Das Ergebnis: Energiegeladene, tanzbare Songs waren im Sommer erfolgreicher. Im Winter weniger. Nach Angaben der Studienmacher hatte das Wetter vor allem Einfluss auf die Platzierung in den Top 10. Bei weniger populären Songs gab es demnach kaum einen Zusammenhang. Von Forschenden der Uni Oxford heißt es, die Studie deute darauf hin, dass günstige Umweltbedingungen wie warmes und sonniges Wetter einen positiven emotionalen Zustand hervorrufen und das wiederum Menschen veranlasse, energiegeladene und positive Musik zu wählen. Das Wissenschaftsteam rät aber auch zur Vorsicht: Korrelation sei nicht Kausalität. Belege für einen ursächlichen Zusammenhang fanden die Forscher und Forscherinnen nicht.