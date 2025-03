Die Jobcenter stecken offenbar mehr Geld in ihre Verwaltung als in die Vermittlung von Arbeitslosen.

Das steht in einer Studie der Bertelsmannstiftung. In den letzten zehn Jahren sind die Kosten für die Verwaltung der Jobcenter um mehr als ein Drittel gestiegen - und liegen aktuell bei 6,5 Milliarden Euro. In die Förderung von Leistungsbezieherinnen und -beziehern stecken die Jobcenter dagegen nur knapp 4 Milliarden Euro. Dazu kommt, dass die Erfolgsquote der Jobcenter in den letzten Jahren auch runter gegangen ist: Seit Einführung des Bürgergelds ist die Zahl der erfolgreichen Integrationen in den Arbeitsmarkt um sechs Prozent gesunken.

Die Autoren der Studie fordern, dass die Jobcenter strengere Vorschriften bekommen, wofür sie ihre Mittel einsetzen. Außerdem empfehlen sie, dass Erwerbslose stärker individuell gefördert werden, damit sie wieder in den Arbeitsmarkt kommen.