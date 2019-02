Wer gerade ein Baby bekommen hat, ist eher so Zombiemäßig unterwegs.

Klar: An Durchschlafen ist mit einem Säugling nicht mehr zu denken. Eine Studie hat jetzt ergeben, dass es sogar ganze sechs Jahre dauert, bis junge Eltern wieder so schlafen können wie vor der Geburt. Frauen trifft es noch ein bisschen härter als Männer, weil sie immer noch häufiger die wichtigste Bezugsperson eines Kindes sind.

Für die Studie hat ein Forschungsteam aus Großbritannien Daten des sozio-ökonomischen Panels aus Deutschland ausgewertet. Dafür wurden gut 4.600 Mütter und Väter befragt. Falls das ein Trost ist: So viel weniger Schlaf bekommt man trotz Kind gar nicht. Mütter schlafen in den ersten drei Monaten im Schnitt eine Stunde weniger, Vätern fehlen 15 Minuten. Das bleibt bei ihnen auch noch so, wenn ihr Kind schon vier bis sechs Jahre alt ist. Bei Müttern sind es dann noch 20 Minuten weniger.