Wer bin ich? Diese Frage stellen sich wohl alle irgendwann mal im Leben. Viele junge Musliminnen und Muslime in Deutschland wollen dabei aber nicht zuerst als migrantisch und muslimisch definiert werden.

Das geht aus einer Studie (Leseprobe) der Goethe-Universität Frankfurt am Main hervor, die sie im Auftrag des Moscheeverbands Ditib durchgeführt hat. Laut der Studie fühlen sich die Befragten in Deutschland zu Hause und engagieren sich zum Beispiel in Politik, Feuerwehr oder Hilfseinrichtungen. Gleichzeitig gebe es aber Unentschlossenheit gegenüber Deutschland. Hier beerdigt zu sein, könnten sich viele Befragte zum Beispiel nicht vorstellen. Die meisten hätten außerdem Diskriminierungserfahrungen gemacht, zum Beispiel in der Schule. Vom Moscheeverband Ditib wünscht sich eine Mehrheit der Befragten, dass es mehr deutschsprachige Imame gibt. Der Verband solle auch mehr auf nicht-muslimische Menschen zugehen.

Für die Studie wurden 500 Fragebögen ausgewertet von 14 bis 27 Jahre alten Menschen, die sich selbst als muslimisch bezeichnen, sich ehrenamtlich im Jugendverband des Ditib-Moscheeverbands engagieren und in Deutschland beheimatet sind.