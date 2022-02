Je nachdem wie alt wir sind, kriegen wir mehr vom Staat, als wir an Abgaben zahlen müssen.

Das Institut der deutschen Wirtschaft hat das genauer berechnet. Danach profitieren Jugendliche und junge Erwachsene von staatlichen Leistungen zum Beispiel bei Bildung und Gesundheit, zahlen aber keine oder wenig Abgaben. Das ändert sich, wenn wir anfangen zu arbeiten.

Im Schnitt ab dem 24. Lebensjahr überwiegen die Zahlungen an den Staat. Der Höhepunkt liegt bei Mitte 50. Dann fallen im Schnitt mehr als 20.000 Euro im Jahr an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen an. Kurz vor dem 65. Lebensjahr kippt die Bilanz dann wieder: Steuern und Sozialbeiträge fallen weg, stattdessen gibt's Renten oder Pensionen und die Gesundheitsleistungen steigen. Ab dem 85. Lebensjahr bekommen Deutsche der Studie zufolge durchschnittlich mehr als 30.000 Euro jährlich vor allem aus den Sozialversicherungen.

Es gibt aber individuell große Unterschiede - je nach Wohnort, Ausbildung, Job und auch Geschlecht. Berücksichtigt wurden für die Analyse insbesondere Einkommen- und Mehrwertsteuer und Sozialbeiträge sowie auf der anderen Seite Renten, Arbeitslosen- und Kindergeld, aber auch Sachleistungen für Bildung oder Gesundheit.