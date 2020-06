Das Tragen von Schutzmasken hat [einer Studie zufolge|https://www.pnas.org/content/early/2020/06/10/2009637117] in Italien und New York jeweils Zehntausende Coronavirus-Infektionen verhindert.

Forschende der Universitäten von Kalifornien und Texas haben berechnet, dass die Maskenpflicht in Italien über eine Zeitraum von knapp fünf Wochen im April und Mai mehr als 78 000 Ansteckungen verhindert hat. In New York wurden den Berechnungen zufolge durch die Masken in drei Wochen mehr als 66 000 Infektionen verhindert. Ihre Ergebnisse präsentieren die Forschenden im Fachjournal "Proceedings of the National Academy of Sciences". Demnach wird der Erreger Sars-CoV-2 hauptsächlich durch die Luft übertragen.

Für die Studie wurden neben Daten aus Italien und New York auch Daten und Statistiken aus dem chinesischen Wuhan untersucht, wo das Virus anfangs ausgebrochen war. Das Tragen von Masken wurde in Italien und New York erst nach anderen Empfehlungen, wie Händewaschen oder Abstand halten, vorgeschrieben. In Wuhan dagegen wurden alle diese Regeln gleichzeitig angeordnet.

Laut den Forschenden stellte sich beim Vergleich heraus, dass der vorgeschriebene Mund-Nasenschutz beim Schutz vor der Corona-Verbreitung einen entscheidenden Unterschied macht.