Demonstrationen von sogenannten Querdenkern haben offenbar dazu beigetragen, dass sich das Coronavirus stark verbreitet hat.

Forschende des ZEW Mannheim und der Berliner Humboldt-Uni haben sich die Auswirkungen von zwei großen Kundgebungen angeschaut. Die waren im November in Berlin und Leipzig. Analysiert wurde das Infektionsgeschehen in den Regionen, aus denen Zehntausende angereist waren - und zwar mithilfe von Daten von Busunternehmen, die sich auf Fahrten zu solchen Demos spezialisiert hatten. Der Studie zufolge stieg die Sieben-Tages-Inzidenz in den Landkreisen deutlich stärker an, aus denen Busse zu den Kundgebungen fuhren - im Vergleich zu Kreisen, in denen es das Angebot nicht gab.

Geschätzt hätten demnach bis Weihnachten zwischen 16.000 und 21.000 Covid-19-Infektionen verhindert werden können, hätte man die beiden "Querdenker"-Demos abgesagt. Die Forschenden sagen, dass das individuelle Verhalten große Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben kann. Eine mobile Minderheit, die sich nicht an geltende Hygieneregeln halte, könne ein erhebliches Risiko für Andere darstellen.