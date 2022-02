Mal ein Joint hier, mal ein paar Amphetamine dort: Rumexperimentieren mit Drogen kommt bei Jugendlichen schon mal vor. Aber wie schlimm ist das?

Das haben Forschende aus Australien genauer untersucht. Sie schreiben in einem Fachblatt, dass es drauf ankommt, wie lange diese Experimentier-Phase geht. Sie haben das Leben von über 2000 Menschen genauer verfolgt, über Jahre hinweg. Und kommen zum Ergebnis: Wer seinen Drogenkonsum weitgehend beendet, bevor er oder sie 30 wird, hat der Studie zufolge keine Nachteile, was Einkommen, Erfolg in der Beziehung oder Lebensqualität allgemein betrifft.

Unter den Befragten hatte etwa jede oder jeder fünfte in der Jugend übermäßig Cannabis konsumiert, und vier Prozent hatten einen problematischen Amphetamin-Gebrauch. Wer im Alter von 30 Jahren aber immer noch viel Cannabis konsumierte, hatte der Studie zufolge die höchste Wahrscheinlichkeit für eine geringe Lebensqualität.