Die USA verwendeten viel Zeit und Geld auf die Suche nach Omar, den sie nach dem Sturz des Taliban-Regimes in Afghanistan 2001 im Nachbarland Pakistan vermuteten. Jetzt zeigt eine Studie des New Yorker Zomia Centers: Omar lebte jahrelang in Afghanistan, in der Nähe von gleich zwei Militärbasen der Vereinigten Staaten. Eine war sogar nur wenige Fußminuten von Omars Versteck entfernt.

Die Studie stützt sich auf Interviews mit Mitgliedern der afghanischen Regierung, dem Geheimdienst und Omars Leibwächter - Quellen, die bisher nicht öffentlich zugänglich waren. Omar ist 2013 gestorben, vermutlich in Folge einer Krankheit. Als Chef der Taliban gewährte er dem damaligen Al-Kaida-Führer Osama bin-Laden Unterschlupf, der von Afghanistan aus mehrere Anschläge, darunter die vom 11. September 2001, plante.