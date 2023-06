Forschende der Unis Tübingen und Helsinki haben herausgefunden, dass sich Tiere wie etwa Raben schon in der Altsteinzeit zum Menschen gesellt haben, weil der immer für genügend Futter sorgte - zum Beispiel soll das in Tschechien so gewesen sein. An einer archäologischen Fundstelle dort wurden viele Mammutkadaver gefunden worden, aber auch überdurchschnittlich viele Knochen von Raben für diesen Zeitraum. Die Erkenntnisse deuten laut Studie stark darauf hin, dass die Aasfresser vom Jagdverhalten der Menschen profitierten und die Menschen die Knochen und Federn der Tiere nutzten. Ein ähnliches Verhalten haben die Forschenden auch bei Füchsen auf der Schwäbischen Alb vor 40 000 Jahren gefunden.

Heute sei ein ähnliches - man spricht in der Wissenschaft von einem synanthropischen - Verhalten in Städten zu beobachten, sagt Chris Baumann von den Universitäten Helsinki und Tübingen, der an der Studie mitgearbeitet hat. Dort etwa hätten sich Tauben, Füchse und andere Wildtiere niedergelassen, weil sie von den Hinterlassenschaften der Menschen leben können. Die aktuelle Studie zeige im Kern, dass Tiere das auch schon gemacht haben, bevor Menschen vor 10 000 Jahren sesshaft geworden sind.