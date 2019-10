Ob das so richtig ist, was der Chef oder die Chefin da entscheidet? Daran zweifelt in Deutschland jeder Dritte.

Viele Beschäftigte in Firmen und Behörden sind nicht überzeugt von der Zukunftsstrategie des eigenen Arbeitgebers. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung durch das Beratungsunternehmen Ernst & Young. Demnach ist die Skepsis auch groß, was die Produkte und Dienstleistungen angeht, an denen die Menschen arbeiten. Ein Drittel der Befragten bezweifelt, dass sich das eigene Angebot weiter im Markt behaupten kann. Besonders skeptisch sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Autoindustrie.

Insgesamt glauben nur sieben Prozent aller Beschäftigen daran, dass ihr Unternehmen mit einem Produkt von heute auch in zehn Jahren noch erfolgreich sein kann.