Viele, weil sie keinen Zugang zu Impfstoffen haben. Manche wollen aber auch nicht. Forschende der Ruhr Uni-Bochum haben eine internationale Befragung zur Impfbereitschaft in neun Ländern gestartet, die das Fachmagazin Plos One veröffentlicht hat. Von 9.000 befragten gaben 20 Prozent an, sich nicht impfen lassen zu wollen. Nach Angaben der Forschenden hatte diese skeptische Gruppe über die Landesgrenzen hinweg zwei Gemeinsamkeiten: Die Leute schauten kein Fernsehen und informierten sich hauptsächlich über Social Media. Und sie zweifelten meist die weiteren Anti-Corona-Maßnahmen ihrer Regierungen an.