Nach wie vor sind Frauen in der Führungsetage deutscher Firmen in der Minderheit.

Mittelständische Unternehmen werden sogar immer seltener von Managerinnen geleitet. Wie die staatliche Förderbank KfW ausgewertet hat, ist der Frauenanteil nach einem kurzen Anstieg 2020 letztes Jahr wieder gesunken. Zuletzt hatten nur 16 Prozent der knapp vier Millionen kleinen und mittleren Unternehmen eine Chefin statt einen Chef.

Weniger Gründungen wohl eine Ursache



Die KfW schätzt, dass die Entwicklung mit weniger Existenzgründungen in Deutschland in den letzten Jahren zutun hat. In Großunternehmen war der Chefinnen-Anteil zuletzt etwas gestiegen - weil in börsennotierten Unternehmen seit letzten August eine Frauenquote für Neubesetzungen von Vorständen vorgeschrieben ist.