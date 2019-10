Schwarztee aus dem indischen Bundesstaat Assam ist weltweit beliebt - besonders auch bei uns in Deutschland.

Die Arbeitsbedingungen auf den Teefarmen sind laut einer Untersuchung der Hilfsorganisation Oxfam allerdings schlecht: Hungerlöhne, Schikanen und der Einsatz von giftigen Pestiziden gehören demnach zum Alltag.

Oxfam hat zum Beispiel ausgerechnet wie viel von drei Euro für eine Packung Schwarztee in Deutschland bei denen ankommt, die auf den Plantagen in Indien arbeiten: Es sind etwa vier Cent. Demnach verdienen die Arbeiterinnen und Arbeiter umgerechnet etwa zwei Euro pro Tag. Für die Existenzsicherung wäre laut der Hilfsorganisation mehr als das Doppelte nötig. Viele Beschäftigte in der indischen Teeproduktion haben deshalb auch nicht genug zu essen.

Ein Problem sind auch Pestizide, die ohne Schutzkleidung verwendet werden. Rund die Hälfte der befragten Teearbeiter leidet laut der Untersuchung unter Augenreizungen, Atemwegserkrankungen oder Allergien.

Oxfam fordert von Supermärkten und Teeherstellern, mehr Verantwortung zu übernehmen.