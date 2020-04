Politikerinnen und Politiker beraten morgen

In der EU habe einige Länder angefangen, die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus zu lockern: In Spanien dürfen Arbeitende wieder auf Baustellen und in Fabriken, Pendelnde erhalten an Bahnhöfen Masken. In Österreich und Italien dürfen bestimmte Geschäfte wieder aufmachen, in Italien bleibt aber eine Ausgangssperre bis mindestens Anfang Mai.

In Deutschland berät Kanzlerin Angela Merkel morgen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten. Grundlage dafür sind unter anderem die Empfehlungen der Nationalakademie Leopoldina. Die hatte gestern u.a. zu Mundschutzpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln geraten, und dass Schulen schrittweise wieder öffnen.