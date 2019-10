Aber was macht das vor allem mit jugendlichen E-Zigaretten-Rauchern? Darum ging es Forschenden der Uni North Carolina in den USA. Sie haben rund 50 Studien aus den letzten Jahren ausgewertet. Dabei kam raus, dass E-Zigaretten wegen der Aromen als weniger schädlich wahrgenommen werden. Das betraf sämtliche Geschmacksrichtungen mit Ausnahme von Menthol - und vor allem fruchtige und süße Aromen. Außerdem gab es Hinweise darauf, dass es oft die Aromen sind, die Jugendliche zum erstmaligen Konsum von E-Zigaretten verleiten. Auch viele Erwachsene nannten in erster Linie die verschiedenen Geschmacksrichtungen als Grund, warum sie zur E-Zigarette greifen.

Die Forschenden plädieren angesichts der Suchtgefahr von Nikotin und möglicher negativer Auswirkungen auf die Entwicklung des Gehirns für ein Verbot der Geschmacksrichtungen von E-Zigaretten. Sie kritisieren auch, dass die Aromen oft Namen haben, die besonders junge Menschen anziehen sollen: Gummibärchen zum Beispiel oder Zuckerwatte.