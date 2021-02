Wann können in der Coronavirus-Pandemie die Kneipen wieder aufmachen? Und können gute Hygiene-Konzepte verhindern, dass wir uns dort anstecken?

Forschende, unter anderem von der schottischen Uni Sterling, haben im Sommer die Situation in britischen Pubs untersucht. Die hatten auf, es gab aber Sicherheitsregeln - also Mundschutz-Pflicht für die Angestellten, Abstand zwischen den Tischen und Regeln für Toiletten und Warteschlangen.

Viele Verstöße gegen Sicherheitsauflagen

Die Forschenden haben festgestellt: Obwohl sich die meisten Pubs Mühe gegeben haben, gab es viele Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen. Vor allem, wenn die Gäste Alkohol getrunken hatten, hielten sie sich nicht mehr an Regeln. Dann umarmten sie sich, achteten nicht mehr darauf, wer in einem Haushalt lebte und hielten wenig Abstand zum Personal. Das Personal sei in solchen Fällen selten eingeschritten.

Die Forschenden sagen: Auch wenn es gute Corona-Regeln für Bars gibt, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie nicht eingehalten werden - besonders, wenn Alkohol im Spiel sei.