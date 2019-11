Forschende, unter anderem von der Hochschule Merseburg, haben etwa 60 weibliche Insassinnen und rund 700 männliche Insassen in 14 Bundesländern befragt. Dabei sagten viele, dass sie nur wenig über Politik wissen, aber an vielen Themen aus dem Bereich politische Bildung interessiert sind, zum Beispiel an Migration oder an Klima- und Umweltschutz. Gleichzeitig zeigte ein großer Teil der Befragten laut den Forschenden relativ offen rechtsextreme, islamistische und menschenverachtende Einstellungen.

Das Forschungsteam empfiehlt unter anderem, dass es in Jugendgefängnissen mehr externe, lebensnahe Bildungsangebote aus dem Bereich Politik geben sollte. Gleichzeitig brauche das Gefängnispersonal mehr Zeit und eine bessere Ausbildung, um auf extreme Ansichten im Jugendknast angemessen zu reagieren.

Gefördert wurde die Untersuchung von der Bundeszentrale für politische Bildung.