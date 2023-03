Zum Internationalen Frauentag heute machen viele auf die Ungleichbehandlung von Frauen und Mädchen aufmerksam.

Dabei haben offenbar auch Männer etwas von der Gleichstellung der Geschlechter, nämlich eine höhere Lebenserwartung. Das zeigt eine neue internationale Studie. Das Team hinter der Untersuchung hat sich in einem Index zu 156 Ländern angesehen, wie gleichberechtigt die Lebens- und Arbeitsbedingungen und der Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung dort sind. Dann haben die Forschenden diese Daten mit der Lebenserwartung in den Ländern verglichen.

Wirkung auch in schon wohlhabenden Staaten

Sie sagen: Wenn Gesellschaften deutliche Fortschritte bei der Gleichstellung von Männern und Frauen machen und Frauen einfacher am politischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben teilnehmen können, dann steigt auch die Lebenserwartung für beide Geschlechter. Diesen Effekt gab es sogar in Staaten mit hohem Einkommen und schon ausgeprägter Gleichberechtigung. Besonders stark war der Zusammenhang im Bereich Bildung. Die Forschenden empfehlen deshalb, mehr in die Bildung von Frauen und Mädchen zu investieren.