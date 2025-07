Die Forschungsgruppe unter anderem vom Imperial College London hat die Hitzewelle in 12 europäischen Städten untersucht. In ihrer Studie kommt sie zu dem Ergebnis, dass es im Juni 2300 Hitzetote gab.

1500 Tote wegen Klimawandels

Sie führen rund 1.500 Todesfälle davon auf den Klimawandel zurück. Denn: Ihrer Berechnung nach wäre es ohne die globale Erwärmung durch immer mehr Treibhausgas-Ausstoß in den betroffenen Städten mehrere Grad kühler geblieben.

Die Forschenden nennen Hitzewellen "leise Killer" - sie seien gefährlich vor allem für Menschen mit Herzkrankheiten, Diabetes oder Atemwegsproblemen, und für Ältere.

Wärmster Juni in Westeuropa

Laut dem EU-Klimadienst Copernicus war der Juni in diesem Jahr der wärmste in Westeuropa, seitdem Aufzeichnungen gemacht werden. In mehreren Ländern stiegen die Temperaturen mehrfach über 40 Grad.