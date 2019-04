Seit mittlerweile drei Jahren spielen Menschen das Handy-Game Sea Hero Quest - und liefern damit Basis-Daten, wie gut sich Menschen weltweit in einer virtuellen Welt zurecht finden. Ein internationales Forscherteam hat sich gefragt: Können wir anhand der Spieldaten erkennen, ob jemand eine Prädisposition für Alzheimer hat. Menschen, die eine bestimmte Genvariante in sich tragen, das APOE4, gelten zum Beispiel als gefährdeter, an Alzheimer zu erkranken. In ihrem Test ließen die Forschenden Teilnehmer mit der Genvariante gegen Teilnehmer ohne antreten. Das Ergebnis: Obwohl die Teilnehmer mit der Genvariante in anderen Tests als gesund bewertet wurden, waren sie bei dem Orientierungsspiel etwas schlechter.