Das Mittelmeer wird immer mehr belastet durch falsch entsorgten Plastikmüll.

Wie in einem Report der Weltnaturschutzorganisation steht, landen aktuell rund 230.000 Tonnen Plastik pro Jahr im Mittelmeer - allein aus den Anrainerstaaten. Das sind umgerechnet 500 volle Frachtcontainer pro Tag. Laut den Fachleuten wird sich die Menge in den nächsten 20 Jahren sogar verdoppeln, wenn nichts getan wird. Sie sagen auch, dass über 90 Prozent des Plastiks auf falsch entsorgten Müll zurückgeht. Die größten Mengen kommen aus Ägypten, Italien und der Türkei.

Eine Berechnung des Umweltbundesamtes bescheinigt aber auch Deutschland ein enormes Verpackungsmüll-Problem: Mit 230 Kilo pro Kopf und Jahr verbrauchen wir so viel Müll wie kein anderes Land in Europa. Zusätzlich ist in Deutschland die Recyclingquote von Plastik niedrig.