Oft ist die Studienzeit auch eine Partyzeit - verbunden mit viel Alkohol.

Forschende haben sich das Trinkverhalten von Menschen am College in den USA genauer angesehen. Dort gibt es laut dem Team immer wieder Versuchungen, Alkohol zu trinken, mal bei einer Party mit Freunden, mal weil eine Prüfung vorbei ist. Die Autoren wollten wissen, welche jungen Erwachsenen eher viel tranken und sie fanden heraus: Wer gut einschätzen kann, was für ihn oder sie der Sinn des Lebens ist, der trank seltener zu viel.

Das Team befragte 54 Studierende einen Monat lang jeden Tag morgens und abends, wieviel Lust sie hatten zu trinken und worin sie gerade ihren Lebenssinn sahen. Außerdem machten die Forschenden Gehirnscans, während die Testpersonen Werbung von alkoholischen Getränken sahen. Dabei zeigte sich ein Zusammenhang zwischen dem Sinn des Lebens und dem Verlangen nach Alkohol. Die Forschenden glauben, dass das ein neuer Ansatz für Kampagnen gegen Rauschtrinken sein könnte: Man könnte Studierenden helfen, ihren Lebenssinn und die eigenen Werte zu entdecken und sich darauf zu konzentrieren.