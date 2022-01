Das Studio Babelsberg will zwar weiter Kinofilme produzieren - aber auch mehr Serien machen.

Vorstandschef Carl Woebcken warnt gleichzeitig davor, dass das Serien-Geschäft ins Ausland abwandern könnte. Als Grund nannte Woebcken in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa die mangelnde staatliche Förderung in Deutschland. Die Hilfen sind seiner Meinung nach zu sehr aufs Kino ausgerichtet - obwohl sich der Markt in Richtung Serienformate gedreht habe.

Das sei ein weltweiter Boom, der an Deutschland vorbeigehe. Finanziell lebt das Studio Babelsberg nach den Worten seines Chefs "von der Hand in den Mund". Trotz der guten Jahre 2020 und 2021 habe die Auslastung im Durchschnitt nur bei 50 Prozent gelegen.

Als nächste Projekte nannte Woebcken die zweite Staffel der Serie "1899" und weitere Dreharbeiten zu "Babylon Berlin".

Studio Babelsberg wurde 1912 gegründet und ist nach eigenen Angaben das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt.