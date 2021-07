An den Unis und Fachhochschulen in Deutschland fällt für immer mehr Studiengänge die Zulassungsbeschränkung weg.

Laut dem Zentrum für Hochschulentwicklung gilt der NC im kommenden Wintersemester für 40 Prozent der Studiengänge. Vor vier Jahren lag der Wert noch bei über 42 Prozent.

Die Fachleute sagen, dass die NC-Quote deutschlandweit seit Jahren gesunken ist. Auch in besonders beliebten Uni-Städten, wie Köln, Hamburg oder München, kommt es bei immer weniger Studiengängen auf die Abi-Note an. Aus Sicht der Fachleute ist das vor allem für den aktuellen Abi-Jahrgang gut, weil das Schuljahr wegen Corona anders ablief als sonst.

Es kommt aber immer noch darauf an, was jemand studieren möchte. In den Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ist bundesweit nach wie vor etwa jeder zweite Studiengang zulassungsbeschränkt. Anders sieht das in den Ingenieurwissenschaften aus: Da sind rund zwei Drittel der Studiengänge NC frei.