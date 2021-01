Wie gut man im Studium abschneidet hängt auch davon ab, mit wem man studiert.

Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschenden aus der Schweiz. Sie haben einen Jahrgang von Wirtschaftsstudierenden an einer niederländischen Universität begleitet. Bei den Erstsemestern erhoben sie unter anderem Persönlichkeitsmerkmale - Selbstvertrauen, emotionale Stabilität, Risikobereitschaft und Gewissenhaftigkeit. Danach wurden die Studierenden zufällig in Übungsgruppen eingeteilt, in denen sie über mehrere Monate gemeinsam lernten – am Ende schrieben alle die gleiche Klausur.

Am besten jemand Gewissenhaftes

Entscheidend für den Erfolg war laut den Forschenden, welche Charaktereigenschaften die Mitstudierenden hatten. Am besten fielen die Klausurergebnisse bei denen mit besonders gewissenhaften Lernpartnern und -partnerinnen aus. Am schlechtesten waren diejenigen mit risikobereiter Lerngesellschaft. Unterschiedliche kognitive Fähigkeiten, Geschlechter- oder Nationalitätsunterschiede spielten übrigens keine signifikante Rolle für den Klausurerfolg.

Die positive Wirkung von gewissenhafteren Mitstudierenden auf die eigene Leistung war auch später im Studium noch nachweisbar. Die Forschenden vermuten deshalb, dass sich die Studierenden in den Lerngruppen im ersten Semester die Fähigkeit, gewissenhaft zu arbeiten abgeschaut und antrainiert haben.