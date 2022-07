Was wir essen, hat Einfluss auf unseren Körper - klar!

Problematisch wird das allerdings, wenn uns unser Essen krank macht - weil die Tiere, die wir als Fleisch essen, zu viel mit Medikamenten behandelt wurden zum Beispiel oder das Gemüse intensiv gespritzt wurde. Ein internationales Wissenschafts-Team hat jetzt eine neue Methode entwickelt, alle diese Stoffe aus der Nahrung in einer Stuhlprobe zu benennen.

Die neue Methode gleicht alle in den Stuhlproben gefundenen Moleküle mit großen Datenbanken ab, für die schon chemische Verzeichnisse vorliegen. So können in einer Probe Hunderte bis Tausende von Molekülen nachgewiesen werden.

Laut den Forschenden können dadurch unter anderem Umwelteinflüsse auf unsere Gesundheit besser erkannt werden. Und auch im Wildtierschutz kann die Methode genutzt werden, um genauer zu wissen, wie es den Tieren geht.

Bisher konnten nur etwa zehn Prozent der Moleküle aus Stuhlproben identifiziert werden.