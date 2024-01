Dieses Wochenende findet die Stunde der Wintervögel statt. Dabei ruft der Naturschutzbund zum Vogelzählen auf.

Hintergrund ist der Vogelschutz. Durch die Daten kann der NABU nämlich herausfinden, welche Vögel im Winter überhaupt noch nach Süden ziehen.

Wer mitmachen will, braucht eine Stunde Zeit und einen Blick in den Garten oder Park. Alle Vogelarten in dieser Zeit werden bestimmt und gezählt. Aber, damit ein Vogel nicht doppelt gezählt wird, schreibt man immer nur die größte Anzahl einer Art auf, die man gleichzeitig gesehen hat. Die Ergebnisse trägt man dann in einem Onlineformular ein.

Auch die Vögel bei einem Futterhäuschen zu zählen, ist laut NABU sinnvoll. Durch den vielen Regen in den letzten Tagen haben die Vögel es aktuell nämlich schwerer Nahrung zu finden, weil die Böden aufgeweicht sind.